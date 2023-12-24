صحة الإسماعيلية: نستهدف تطعيم 239 ألف ضد الشلل الأطفال

قال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي انطلقت اليوم الأحد بجميع قرى ومراكز المحافظة تستهدف 239 ألف طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأضاف «حطب» خلال تفقد أعمال الحملة بمنطقة كيلو 11 وجمعية العاشر من رمضان يرافقه الدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية أن الفرق الثابتة والمتحركة لتطعيم شلل الأطفال تنتشر من شقة لشقة لضمان وصول التطعيم لجميع الأطفال المستهدفين وخاصة بالمناطق الحدودي والنائية.

918 فريقا ثابتا ومتحرك في جميع قري وشوارع المحافظة

وقال مدير صحة الإسماعيلية، إن الحملة خصصت 918 فريقا ثابتاً ومتحركاً للتطعيم، تم تدريبهم مسبقا على أعمال التطعيمات وتحديد خطوط سيرها؛ بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من التطعيم والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

تعزيز ورفع المناعة المجتمعية بجميع مراكز وقرى

وقال «حطب»، إن الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية تبدأ عملها من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا، والفرق المتحركة من منزل لمنزل من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءا والمنتشرة بالمدارس والحضانات، وفي العديد من الأماكن المختلفة والحيوية بالميادين الكبرى، وبجوار المساجد والكنائس والأندية وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.

وأشار إلى أن الحملة، تهدف إلى تعزيز ورفع المناعة المجتمعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.