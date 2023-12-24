انعقاد برنامج البناء الثقافي السادس لأئمة قنا بمصانع السكر

انطلقت اليوم الأحد فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف المرحلة السادسة من موقع شركة السكر والصناعات التكاملية بقوص - جنوب قنا.

الدعاة في مصنع سكر قوص

واستقبل مسؤولى شركة سكر قوص الدعاة المرافقين ورحبوا بهم ومثمنين جهود وزارة الأوقاف في التقريب بين فئات المجتمع المصري كما قدموا الشكر لوزارة الأوقاف على مجهوداتها الكبيرة في نشر الدين الوسطي الصحيح كما قدموا الشكر على هذه الزيارة التي تأتي للتعريف بأحد القلاع الصناعة الوطنية في مصر.

عقد المقرأة النموذجية بمسجد مصنع السكر

وفي كلمته أوضح أبو الحسن الجزايري، نائب رئيس الاتحاد المحلي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصانع سكر قوص سابقا أن مصنع السكر بقوص ضمن ثمانية مصانع سكر للقصب على مستوى الصعيد كما أفاد أن القصب يمر بالعديد من المراحل الدقيقة والمطابقة للمواصفات القياسية العالمية التي تبدأ بمرحلة الوزن، ثم مرحلة التقطيع لتبدأ مراحل المعالجة.

وفي ختام البرنامج تم عقد المقرأة النموذجية بمسجد مصنع السكر الكبير بحضور السادة الأئمة والدعاة.