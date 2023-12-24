رئيس جامعة الإسكندرية: تجهيز 3 مبانٍ لأطفال السرطان بملحق مستشفى برج العرب

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه سيتم توسيع دار استضافة ملحق بمستشفى برج العرب الجامعي والمخصص لاستضافة أطفال مرضى السرطان وذويهم مجانا، عبر تجهيز 3 مبانٍ آخرين لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأطفال وذويهم وتخفيفا عن المرضى من محافظة الإسكندرية أو القادمين من خارجها، جاء ذلك في بيان مساء اليوم على هامش افتتاح دار الضيافة المجانية اليوم.

تجهيز دار الضيافة على أعلى مستوى لاستضافة الأطفال وذويهم

وقدم رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر لمبادرة جمعية الإسكندرية لكفالة اليتيم ومنظمات المجتمع المدني والأعمال الذين ساهموا في هذا العمل الإنساني العظيم، وتجهيز دار الضيافة على أعلى مستوى لاستضافة الأطفال وذويهم لحين تلقي العلاج الكيماوي والإشعاعي، لاسيما وأن معظم المترددين على المستشفى من خارج محافظة الإسكندرية ويجدون صعوبة في التردد على المستشفى.

وأكد رئيس الجامعة أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في دعم المستشفيات الجامعية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

دور منظمات المجتمع المدني

وأثنى الدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية الطب، على دور منظمات المجتمع المدني والأعمال في ظهور هذا العمل الإنساني العظيم إلى النور.

وأشار الدكتور عبد المحسن إلى أن مستشفى برج العرب تقدم خدمات صحية شاملة لأطفال مرضي السرطان وتعمل على تقديم الرعاية لهم من خلال كوادر طبية، وأطقم تمريض مٌؤهلة ومٌدربة للتعامل مع الأطفال وذويهم طبياً ونفسياً لتخفيف معاناتهم.