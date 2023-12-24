60 مليون وبيان اعتذار.. التفاصيل الكاملة لعقد أحمد فتوح الجديد مع الزمالك| عاجل

أتم مسؤولو نادي الزمالك، الاتفاق مع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على التجديد لمدة 3 مواسم، بعد الوصول لاتفاق على التفاصيل المالية والتعاقدية كافة، من أجل استمراره ضمن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة.

الزمالك ينهي اتفاقه على تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 مواسم

وأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن «النادي وصل لاتفاق مع أحمد فتوح، على التجديد لمدة 3 مواسم، بعد إنهاء الأمور المالية والتعاقدية كافة، والحصول على مستحقاته المتأخرة لدي النادي، خلال الفترة الماضية».

وأشار المصدر إلى أن «نادي الزمالك سيعلن عن التجديد مع اللاعب، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إنهاء هذا الملف، وعودة اللاعب من جديد للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية».

وأوضح: «أحمد فتوح سيحصل على منحة تعاقد من جانب أحد المحبين للنادي، بالإضافة إلى تحمل أحمد المحبين للنادي جزء من عقد اللاعب، وسيقدم اللاعب بيان اعتذا، ونادي الزمالك سيدفع مبلغ 15 مليون جنيه للاعب كمقدم تعاقد، وسيصل راتب اللاعب السنوي إلى 60 مليون جنيه خلال 3 مواسم».

أحمد فتوح يعود للتدريبات الجماعية

وعاد أحمد فتوح للتدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتهاء فترة إيقافه خلال الفترة الماضية، من جانب مجلس إدارة النادي، على خلفية ما حدث قبل مباراة زد في دوري nile.