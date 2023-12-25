عاجل.. تفاصيل تهرب كهربا من دفع عقوبة الزمالك.. ومفاجأة الاعتزال

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الدولية تطورات أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، والتي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على لاعب المارد الأحمر لصالح نادي الزمالك وتبلغ قيمتها 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% من الفوائد، بسبب فسخ تعاقد مهاجم «الأحمر» من جانب واحد عام 2019، مشددًا على أن اللاعب لن يكون له حق ممارسة التدريب بعد الاعتزال إذا لم يسدد الغرامة للنادي الأبيض.

كهربا مهدد بالحرمان من التدريب بعد الاعتزالوقال العمايرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت أف أم»: «جلسة استماع كهربا، في أزمة غرامة الزمالك لم تحددها المحكمة الرياضية خلال 25 ديسمبر الجاري، وهو ما يعني أن الجلسة لن تحدد إلا خلال شهر مايو المقبل لوجود قضايا عديدة أخرى».

وأشار: «حتى بعد تحديد موعد الجلسة سيكون أمام كهربا فرصة للاسئتناف خلال 60 يومًا، وأمام اللاعب ومحاميه خيارًا آخر يجعل للقضية وقت أطول وهو اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية، مثلما فعل الزمالك نفسه في قضية الغرامة الموقعة لصالح لاعبه المغربي السابق خالد بوطيب».

واختتم: «قضية كهربا مع الزمالك متوقع أن تستمر فترة طويلة دون حسم وقد يصل الأمر لنهاية 2024 وإذا قرر اللاعب الاعتزال، لن يحق للنادي الأبيض اللجوء للمحاكم المدنية، ضد اللاعب إلا إذا انتهت صفته الرياضية، لكنه سيمنع من التدريب حتى سداد الغرامة للقلعة البيضاء».