إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثاني بقيمة 421 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»

أعلنت اليوم كلٌّ من إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وإحدى شركات إي اف چي القابضة، و«بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير».

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:

· تبلغ قيمة الشريحة "A" 50.52 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

· تبلغ قيمة الشريحة "B" 155.77 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

· تبلغ قيمة الشريحة "C" 214.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وتعليقًا على هذه الصفقة، أشادت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي اف چي هيرميس بنجاح الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، والذي يؤكد التعاون الوثيق والممتد مع واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري بالسوق المصري. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كثيفًا من قبل المستثمرين، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في مصر. وأكدت حمدي أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة باعتبارها المستشار المالي والمرتب الموثوق لعمليات إصدار سندات التوريق في مصر، فضلًا عن التزامها بمواصلة تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملاء كبيرة من مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق أعرب طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة «بالم هيلز للتعمير»، عن سعادته بنجاح إتمام هذا الإصدار باعتباره شهادة على الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع إي اف چي هيرميس، كما يعكس الأداء المالي القوي لشركة «بالم هيلز للتعمير»، وثقة المستثمرين في مسيرة نموها، فضلاً عن قدرتها على تنويع مصادر التمويل. وأكد طنطاوي على تطلعات الإدارة لتوظيف حصيلة هذا الإصدار في تحقيق المزيد من النمو، حيث تحرص الشركة على تقديم أداء متميز يفوق توقعات العملاء من خلال تطوير مشروعات فائقة الجودة مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كل مشروع، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على سوق التطوير العقاري بأكمله.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وتولي مكتب على الدين وشاحى وشركائهم Alieldean Weshahi & Partners (ALC) دور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة KPMG دور المدقق المالي. وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلي المتحد بالاكتتاب في الإصدار، وكذلك قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.