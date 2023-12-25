الأهلي ينفرد برقم تاريخي مدى الحياة بقرار من فيفا

ينفرد النادي الأهلي برقم تاريخي مدى الحياة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة نسخة جديدة لبطولة كأس العالم للأندية عام 2025 بحضور 32 فريقا من بينهم النادي الأهلي بطل أفريقيا.

الأهلي أصبح هو الفريق الوحيد الذي حصل على 4 ميداليات برونزية في تاريخ مشاركات الأندية ببطولة كأس العالم منذ 2000 حتى العام الحالي 2023.

قرار الاتحاد الدولي منح النادي الأهلي وجماهيره رقما لن يتخطاه أي ناديا خلال الفترة المقبلة بعد إلغاء النسخة القديمة لبطولة كأس العالم للأندية بحضور 7 أندية فقط لتكون بمشاركة 32 بداية من النسخة المقبلة.

الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية 4 مرات

النادي الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية 4 مرات في أعوام : 2006 و2020 و2021 و2023.

وكان النادي الأهلي نجح في حصد 3 ميداليات برونزية في آخر 4 نسخ للبطولة على حساب كل من فلامنجو البرازيلي والهلال السعودي وأوراوا الياباني.