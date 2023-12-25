عمر شهريار بعد توليه رئاسة بيت الشعر العربي: أتيت لاستكمال ما قدمه سامح محجوب

أعرب الشاعر والناقد عمر شهريار، عن سعادته بتوليه رئاسة بيت الشعر العربي، مشيرا إلى أنه جاء لاستكمال ما قدمه الشاعر سامح محجوب أثناء توليه، إذ أن ما قدمه لا يستطيع أحد نكرانه.

وقال «شهريار» في تصريحات لـ«الوطن»: «سعدت بتشريفي واختياري مديرا لبيت الشعر، وأعتز للغاية بالثقة الغالية التي منحت لي، وأتمنى أن يواصل بيت الشعر ازدهاره وانفتاحه على كل تيارات وتجارب المشهد الشعري المصري، بكل تنوعه وغناه، في كل أقاليم ومحافظات مصر».

وأضاف أن النجاح الذي قدمه الشاعر الكبير سامح محجوب لا يستطيع أحد نكرانه، إذ كنت أحد الشهود عليه، حينما دعاني إلى إحدى الندوات، موضحا: «أتمنى له التوفيق من كل قلبي في مهمته الجديدة، لأنه يستحق كل تقدير واحترام، حيث أنه تبوأ منصبا أعلى، ونثق جميعا في قدرته على النجاح».

شهريار: سعدت بتشريفي واختياري مديرا لبيت الشعر

وكان عمر شهريار كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سعدت بتشريفي واختياري مديرا لبيت الشعر، وبثقة مجلس الأمناء برئاسة الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي.. وأعتز للغاية بالثقة الغالية التي منحها لي الدكتور وليد قانوش مدير صندوق التنمية الثقافية، وأتمنى أن أكون على قدرها، وأن يواصل بيت الشعر ازدهاره وانفتاحه على كل تيارات وتجارب المشهد الشعري المصري، بكل تنوعه وغناه، في كل أقاليم ومحافظات مصر، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء».

نجاح سامح محجوب لا ينكره أحد

وأضاف في منشوره: «خالص الدعوات بالتوفيق لأخي وصديقي الشاعر الجميل سامح محجوب في منصبه الجديد، وكلي يقين أنه سيقدم نجاحات كبيرة، كالتي قدمها خلال فترة وجوده مديرا لبيت الشعر، ولا يستطيع أحد أن ينكرها، وكنت أحد الشهود عليها، وتجعل مهمة من يأتي بعده صعبة».

وأوضح شهريار: «في مكالمة حميمة ومحبة بيننا -كعادة الأصدقاء، وبما يليق بمثقفين تهمهم مكانة الثقافة المصرية- تمنى كل منا للآخر التوفيق، في مهمته للبناء على ما تحقق، حتى يأتي بعدنا من يبني على ما نقدمه، فكل منا يضع لبنة في بناء البيت، ليعلو ويزداد سموقا، فما يهمنا جميعا هو الشعر.. مرة أخرى، أكرر شكري لمجلس الأمناء، وللشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، والدكتور وليد قانوش».

واختتم بقوله: «أرجو أن يكون جهدنا عند حسن ظن القصيدة والمشهد الشعري المصري الثري بشعرائه ومبدعيه الكبار».