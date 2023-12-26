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استشهاد 26 فلسطينيا في خان يونس جنوب قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
10:10 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستشهاد 26 فلسطينيًا في خان يونس جنوب قطاع غزة منذ مساء أمس.

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بقلم هانى حسن