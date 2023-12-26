استشهاد 26 فلسطينيا في خان يونس جنوب قطاع غزة كتب: هانى حسن 10:10 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستشهاد 26 فلسطينيًا في خان يونس جنوب قطاع غزة منذ مساء أمس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: تحذيرات من صواريخ قد تستهدف قطاعات جنوب بحر الصين «القاهرة الإخبارية»: دوي انفجارات قوية في بلدة فيودوسيا بشبه جزيرة القرم «القاهرة الإخبارية»: قصف جوي مكثف للمناطق الشرقية وسط قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة القاهرة الإخبارية غزة خان يونس الاحتلال بقلم هانى حسن