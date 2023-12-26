وزير التموين يضع حجر أساس إنشاء مخزن استراتيجي للسلع في الفيوم

دشن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، إذ تم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظاتي السويس والأقصر على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن تتعدى 4.5 مليار جنيه.

المخازن الاستراتيجية

وقال الدكتور على المصيلحي، خلال وضع حجر الأساس، إن إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية، موضحا أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات.

حلقات تداول السلع

وأضاف وزير التموين، أن الهدف أيضا تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته، فضلا عن متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكل المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي المكاني والزمني للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن.

وأكّد وزير التموين، أن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تتعدى 1.5 مليار جنيه ،سيخدم محافظة الفيوم وأكثر من 4 محافظات مجاورة، لافتا إلى أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتمّ وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.