جامعات دولية تتفوق عليها «القاهرة».. منها السوربون الفرنسية وأكولاند الأمريكية

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تقريرًا من وحدة التصنيفات الدولية، حيث شهدت جامعة القاهرة طفرة كبيرة وغير مسبوقة بالظهور في مراكز متقدمة بجميع التصنيفات الدولية بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاجتماعي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية.

جامعات دولية تتفوق عليها جامعة القاهرة

وتابع الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة حققت قفزات تتراوح بين 100 و210 مراكز في بعض التصنيفات والتخصصات، متفوقة على جامعات عالمية عديدة مثل السوربون الفرنسية وهاينريش هاينه دوسلوف الألمانية وتولوز الفرنسية وكيو اليابانية وأكولاند الأمريكية، وغيرها من جامعات سويسرا وإسبانيا وتركيا ولندن.

وجاءت الجامعة في المركز الأول عربيًا في مؤشر الإبداع والابتكار وتصدرت الجامعات المصرية في مؤشرات الأداء الرئيسية الأربعة في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات العربية؛ وهو ما يعكس حجم الجهود التي بذلتها الجامعة في رعاية رواد الأعمال من خلال حاضنات الأعمال والمبتكرين من خلال الوحدات البحثية بالجامعة ومراكز دعم الابتكار والاختراع؛ فضلا عن تطوير المعامل وإطلاق المشروعات البحثية واخرها إطلاق مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتمكنا التقدم في تصنيف سيماجو إلى المربع الذهبي عالميا في فئة جامعات الصف الأول Q1 ضمن أفضل 25% على مستوى العالم.

و أرجع المصنف التقدم الكبير في التخصصات الى التحسن في معياري السمعة الأكاديمية لجامعة القاهرة، وتم إدراج التصنيف جامعة القاهرة بـ27 تخصصا أكثر من ضعفي عدد التخصصات المدرجة لأقرب الجامعات المصرية، وجاء الطب البيطري في فئة المراكز 51-70 وهو في أعلى تصنيف في التخصصات المصرية، كما جاء تخصص طب الاسنان في المرتبة بين أفضل 51-80 على مستوي العالم، والصيدلة وعلوم الأدوية جاءت في المرتبة 85 عالميا.

وأكد الدكتور الخشت تقدم الجامعة مائة مركز دفعة واحدة في تصنيف شنغهاي الصيني ضمن أفضل 301 -400 جامعة عالمياً متقدمة على جميع الجامعات المصرية والوحيدة مصريا المصنفة في هذه الفئة، كما ظهرت ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم في 8 تخصصات، بالإضافة الي التواجد في افضل 300 جامعة عالمية في تصنيف ليدن الهولندي من 30 ألف جامعة وأصبحت (ضمن أفضل 1% جامعة في العالم)، كما تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية والأفريقية وتقدمت 14 مركزاً عن عام 2021.

المركز الأول على الجامعات المصرية في تصنيف ويبومتريكس للاستشهادات المرجعية

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن التخصصات المدرجة للجامعة زادت في التصنيف البريطاني QS بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017، وظهورها في 26 تخصصاً عام 2022 مقارنة بـ 10 تخصصات فقط عام 2017، واحتلت الجامعة ترتيب 201 – 220 في هذا التصنيف للتنمية المستدامة، وتصدرت الجامعات المصرية كما حصدت الجامعة المركز الأول على الجامعات المصرية في تصنيف ويبومتريكس للاستشهادات المرجعية بعدد 370043 استشهاداً مرجعياً.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة تقدمت إلى المرتبة 363 عالميا في التصنيف الأمريكي USnews، من بين 2165 جامعة دولية بتقدم 29 مركزا عن تصنيف العام السابق.

كما جاءت الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة في بعض التخصصات، كما ساهمت جامعة القاهرة في تقدم مصر في المؤشر العالمي لجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 55 مركزا: حيث ظهرت جامعة القاهرة منفردة في المؤشر العالمي (مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي) السنوي الذي تصدره مؤسسة الاستشارات العالمية أكسفورد إنسايتس، والمركز الكندي لأبحاث التنمية الدولية، والذي أظهر التقدم الكبير الذي حدث في جامعة القاهرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والهندسة والحاسبات.واعتبر تقدم جامعة القاهرة أحد أسباب تقدم مصر بواقع 55 مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي لتحتل المرتبة 56 بين 172 دولة.

وفي مجال البحث العلمي أشار الدكتور الخشت، إلي تقدم جامعة القاهرة الجامعات والمراكز البحثية المصرية في عدد الأبحاث المنشورة دولياً عام 2021 بعدد 6514 بحثاً بزيادة 38% عن عام 2019 وبفارق الضعف عن الجامعة التي تلي جامعة القاهرة وذلك وفقاً لإحصائيات مؤشر البحث العلمي الذي يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجاءت جامعة القاهرة الأعلى عدداً من بين الاستشهادات المرجعية في مجالات علمية مختلفة.

وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في مؤشر البحث العلمي وفقًا لأحدث تصنيف لقاعدة البيانات الدولية سكوبس SCOPUS لأكثر الدول والمؤسسات نشرًا للأبحاث العلمية الدولية في كافة التخصصات وذلك بمعامل تأثير استشهاد 1.32 وهو من أعلى المعدلات العالمية، إلي جانب إصدار أول مجلة دولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية أميرالد، وإدراج مجلة جامعة القاهرة للإنسانيات والعلوم الاجتماعية ضمن قاعدة بيانات Cabells الدولية، وينشر فيها باحثون من جامعات كامبريدج ولندن أمبريال كوليدج ونورث كارولينا وإنديانا.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة أن مجلة JAR للأبحاث المتقدمة المركز الثامن على مستوى العالم وفق المؤشر الأمريكي Clarivate بمعامل تأثير بلغ 12.82 ، في تقدم غير مسبوق لم تصل إليه مجلات عالمية كبرى، والمركز الأول في الشرق الأوسط، و إصدار 3 مجلات علمية معتمدة دوليًا، وهي: البحوث الأفريقية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتمريض، علاوة على المجلات الدولية مثل الطب البيطري الحاصلة على المركز الرابع عالميًا ومجلة الحاسبات، إلى جانب وجود 150 مجلة علمية يتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة إليكترونيا.