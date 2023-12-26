كارثة تضرب إسرائيل.. بكتيريا غامضة مقاومة للأدوية والمضادات تصيب الجنود

أثارت وفاة جندي إسرائيلي مصاب بجروح خطيرة في مستشفى إسرائيلي بعد إصابته بسلالة خطيرة من الفطريات أثناء مشاركته في العدوان على قطاع غزة، المخاوف بشأن المرض والذي قد يؤثر على جيش الاحتلال وربما ينتقل إلى المستوطنين.

فطر مقاوم للعلاج

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تقرير لإذاعة «كان» العامة، أنه تم نقل الجندي إلى المركز الطبي في أسوتا أشدود قبل أسبوعين مصابا بجروح خطيرة في أطرافه وعلى الرغم من الرعاية على مدار الساعة، أثبت الفطر أنّه مقاوم للعلاج وتوفي الجندي متأثرا بجراحه.

ولم يحدد المسؤولون الطبيون سبب الوفاة بعد، لكنهم يؤكدون أن هناك حالات معزولة من الالتهابات الفطرية المماثلة بين الجنود الجرحى العائدين من غزة.

وحذر خبراء مدنيون من أن حالات العدوى الفطرية القاتلة وغيرها من الأمراض الخطيرة بين الجنود هي أقل ما تم الإبلاغ عنه.

الجنود العائدون من غزة مصابون بعدوى خطيرة

وقال البروفيسور نداف دافيدوفيتش، عالم الأوبئة الذي يرأس مستشفى بن جوريون التابع لكلية الصحة العامة بجامعة النقب، إن جميع المستشفيات في دولة الاحتلال أفادت بأن نسبة كبيرة من الجنود الجرحى عادوا مصابين بعدوى خطيرة مقاومة لمضادات الميكروبات التقطوها من خلال ملامسة التربة الملوثة، من بين عوامل أخرى، حسبما قال البروفيسور نداف دافيدوفيتش، عالم الأوبئة الذي يرأس مستشفى بن غوريون التابع لكلية الصحة العامة بجامعة النقب.

وأشار إلى أنه لا توجد حاليا أعداد كبيرة من الجنود المصابين بالمرض المنتشر بين سكان غزة، مضيفًا: «الأمراض ليس لها حدود..علينا أن نأخذ هذا الوضع على محمل الجد».

خبراء الصحة العامة يحذرون من خطورة هذه الأمراض

وأضاف أن العدوى المقاومة للمضادات الحيوية تمثل مشكلة كبيرة في غزة منذ سنوات، بسبب استخدام مضادات حيوية غير مناسبة أو فشل المرضى في استكمال دورات العلاج بسبب نقص الأدوية.

وحذر خبراء الصحة العامة من أنه قد يستغرق الأمر وقتًا قصيرًا فقط قبل أن تشق بعض أو كل الأمراض في غزة طريقها إلى إسرائيل عبر القوات العائدة أو غير ذلك.