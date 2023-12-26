آخر حصيلة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.. 494 عسكريا منذ 7 أكتوبر

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقتل 494 جنديا و59 شرطيا منذ 7 أكتوبر الماضي وبدء عدوانها على قطاع غزة وأن القتلى منهم 5 برتبة عقيد، وهم أكبر ضباط قتلوا في المعارك في الذاكرة الحديثة؛ بالإضافة لمقتل 161 جندياً في الهجوم البري.

معظم القتلى ماتوا على حدود غزة

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بيان لجيش الاحتلال والذي جاء فيه أسماء 494 جنديا وضابطا وجنود احتياط ، منهم ضباط أمن محليون قتلوا منذ 7 أكتوبر، معظمهم على الحدود مع قطاع غزة.

وأشارت السلطات إلى أن ما لا يقل عن 161 جنديا قتلوا خلال الهجوم البري على قطاع غزة.

57 ضابطا قتلوا منذ 7 أكتوبر

وتشمل قائمة جيش الاحتلال أيضًا جنديًا قُتل بنيران صديقة في الضفة الغربية، وجندي قُتل بسبب خلل في الذخيرة على الحدود اللبنانية، وجنديين قُتلا في حادث دبابة في شمال الأراضي المحتلة، وعددًا من الحوادث المميتة الأخرى التي لا علاقة لها مباشرة بالعدوان على الفلسطنيين.

كما أدرجت شرطة الاحتلال 57 ضابطا قتلوا أثناء مواجهة الإرهابيين على حدود غزة، وضابطا قُتل في هجوم في القدس، وضابط آخر قُتل خلال اشتباكات مع نشطاء في الضفة الغربية.