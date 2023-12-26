فريق من وزارة الصحة يزور الشرقية ويتفقد عددا من الوحدات الصحية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتورة هالة العربي مدير عام الإدارة العامة للحد من الإعاقة بقطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة اليوم الثلاثاء، في حضور الدكتورة شيماء الشافعي والدكتور بيشوي عادل من الإدارة العامة للحد من الإعاقة بالوزارة، والدكتور سامح إسكندر مدير إدارة الأمومة والطفولة، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وذلك في زيارة إشرافية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

استعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة الشرقية

تناول اللقاء استعراض الوضع الصحي الحالي بمحافظة الشرقية، وعرض ما تم تحقيقه من مستهدفات بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالمحافظة، كما تم مناقشة استراتيجية العمل بالمبادرة الرئاسية «تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية»، وآليات تنفيذ المرحلة الثانية لها.

المرور على عدد من الوحدات الصحية

وفي سياق متصل قامت مدير عام الإدارة العامة للحد من الإعاقة والفريق المرافق لها بالمرور على عدد من الوحدات الصحية بالإدارات الصحية بالزقازيق والقنايات وديرب نجم، لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بهذه الوحدات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للعمل بهذه الإدارات، والوقوف على أي معوقات أو أي احتياجات ضرورية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية.

قام الدكتور هشام مسعود والدكتورة هالة العربي بعقد اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، بقاعة الاجتماعات، تم خلاله مناقشة مؤشرات أداء عمل المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وعرض ما تم رصده من إيجابيات وسلبيات وعرض نقاط القوة ونقاط الضعف.

أشادت الدكتورة هالة العربي بما تم تحقيقه من إنجازات بالقطاع الصحي بالمحافظة، واثنت على أداء عمل الفرق الصحية بها والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتردد العالي علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.