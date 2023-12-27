«بيت الزكاة والصدقات» يطلق حملة دولية لإغاثة الشعب الفلسطيني

أطلق بيت الزكاة والصدقات المصري حملة دولية لإغاثة الشعب الفلسطيني، داعيا شعوب العالم للمشاركة في القوافل لإغاثة غزة؛ نظرًا لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي الغاشم منذ 7 أكتوبر الماضي، ونتج عنه استشهاد أكثر من 20 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة أكثر من 60 ألفًا آخرين.

حملة «أغيثوا غزة»

أوضح بيت الزكاة أن حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين» أصبحت حملة دولية بعد نداء شيخ الأزهر باستمرار دعم غزة، للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وذكر أنه مستمر في تقديم الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني لحين انتهاء الحرب على قطاع غزة، وبدء مراحل إعادة الإعمار بإذن الله، مشيرًا إلى أن البيت يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد طغيان الصهاينة وعنجهيتهم، مشيدًا بكل فخر وإجلال بمساعي الشعب الفلسطيني ونضاله، مطالبًا بتقديم الدعم الدائم للقضية الفلسطينية من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني ضد غطرسة قوات الاحتلال.

بيت الزكاة والصدقات

ووجه اشيخ الأزهر رسالة إلى الحكومات العربية والإسلامية بأن يسارعوا بمد يد العون لإخوانهم في فلســطين‏، وأن يُسخِّروا إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرتهم ودعمهم وكف بطش هذا الكيان المغتصب عنهم.

ووجَّه رسالة لأبناء قطاع غزة، قائلاً: «خيرٌ لكم أن تموتوا على أرضكم فرسانًا وأبطالًا وشهداءَ من أن تتركوها حمًى مستباحًا للمستعمرين الغاصبين، واعلموا أن في ترك أراضيكم موتًا لقضيتكم وقضيتنا وزوالها إلى الأبد».