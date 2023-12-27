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الحكومة تصدر عملات تذكارية «غير متداولة» تحمل شعار «قادرون باختلاف»

كتب:

أسماء زايد
02:27 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء موافقته بالترخيص للدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإصدار عملات تذكارية من الفضة غير متداولة فئة الجنيه الواحد تحمل شعار مبادرة «قادرون باختلاف»، خاصة بوزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، بمناسبة احتفاء جميع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية بذوي الهمم.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، والذي أُقيم في العاصمة الإدارية الجديدة.

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