الحكومة تضمّ فئات جديدة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية

أعلن مجلس الوزراء موافقته على ضمّ الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، خلال الحروب السابقة (من حرب 1948 وحتى حرب أكتوبر 1973)، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وتقديرا وعرفانا لتضحياتهم في سبيل رفعة الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، والذي أُقيم في العاصمة الإدارية الجديدة.