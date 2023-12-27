رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الحكومة تضمّ فئات جديدة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية

كتب:

أسماء زايد
02:29 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء موافقته على ضمّ الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، خلال الحروب السابقة (من حرب 1948 وحتى حرب أكتوبر 1973)، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وتقديرا وعرفانا لتضحياتهم في سبيل رفعة الوطن.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، والذي أُقيم في العاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء الفلسطيني: نرحب بالمبادرة المصرية المُعدلة لوقف إطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2»

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة البيئة نتائج المشاركة في مؤتمر COP28

رئيس الوزراء يتابع مستجدات مبادرة التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
بقلم أسماء زايد