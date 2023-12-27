رسالة من وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إلى «حزب الله» اللبناني.. ماذا قال؟

وجه وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وذلك أثناء تفقده الحدود الشمالية، مع عدد من السفراء الأجانب، حيث أكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعرض إلى تهديدات من جانب حزب الله، المدعوم من إيران.

تحذير وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي لحزب الله

وذكر «كوهين» أنه على «حسن نصر الله» أن ينفذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وينسحب إلى الشمال من نهر «الليطاني»، وحذر من أنه «إذا تم استنفاد الخيار الدبلوماسي، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة».

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن حزب الله يخدم إيران، ويعمل على تعريض لبنان والمنطقة كلها للخطر، مشيراً إلى أن حزب الله استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين، وأوقع بهم عددا من الإصابات.