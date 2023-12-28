المنتج المصري يتصدر هدايا الكريسماس بالمحلة.. أحلى وأرخص (صور)

استعد أصحاب ورش إنتاج هدايا عيد الميلاد ورأس السنة مبكرا لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، بتجهيز الهدايا المصنوعة محليا، والتي شهدت إقبالاً كبيرا عليها.

«الاحتفالات لا تختلف عن العام الماضي، وإن كان المنتج المصري عليه إقبال كبير مقارنة بالمنتج المستورد»، جملة وصف بها توني رامي، صاحب إحدى ورش تصنيع هدايا عيد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، بمدينة المحلة الكبرى إقبال المواطنين على المنتجات المصرية.

أسعار هدايا الكريسماس

وأشار إلى أنه يعمل في مهنة صناعة هدايا الاحتفالات والأعياد طوال حياته، داخل ورشة بمنطقة سويقة الأقباط بالمحلة الكبرى، وأنه ورث مهنته عن والده، حيث كان يعمل معه وعمره لم يتخط الـ10 سنوات، والآن تساعده أسرته داخل هذه الورشة ويصنع جميع الهدايا من فوانيس شهر رمضان وهدايا عيد الحب وأيضا أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

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وعن أسعار أشجار الكريسماس قال إن أشجار الهدايا سعرها يتراوح ما بين 30-700 جنيه حسب حجمها، وبالنسبة للمنتج المصري سعره يتراوح بين 30 و300 جنيه «بنحاول نجدد أشكال الهدايا في المنتج المصري ونقرب الأسعار من الزبون علشان التغلب على ارتفاع الأسعار هذا العام».

وعن المنتج المصري، قال صاحب الورشة إن أشجار الكريسماس من المنتج المصري منها مقاسات 180 سنتيمترا، 110 سنتيمترات، ولها العديد من المسميات وأشهرها المخروط والأطواء و الشجرة الأرضية وتصل لارتفاع 3.5 متر وتكون مخصصة للكافيهات وسعرها نحو 2600 جنيه، وأن المنتج المصري لا يقل جودة عن المستورد وأفضل في السعر.

وأشار إلى أن سويقة الأقباط تضم أشهر ورش إنتاج هدايا الكريسماس وعيد الميلاد، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الهدايا سواء من المسلمين أو الأقباط، «شجر الكريسماس والهدايا الخاصة بعيد الميلاد مش مرتبط شراؤه بأقباط فقط وعندنا زبائن مسلمين أكثر من الأقباط ده احتفال عالمي».

أنواع هدايا الكريسماس

وعن أنواع هدايا رأس السنة وأعياد الميلاد التي تشهد إقبالا كبيرا، أكد صاحب الورشة أن هدايا الكريسماس ورأس السنة متنوعة وكثيرة، مثل البانورات والسلاسل والساعات وأشهرها أشجار الكريسماس. مشيرا إلى أن زبائنه من مختلف الأعمار وأنه أيضا لا يكتفي بصناعة الهدايا المتداولة ولكن يعمل على إنتاج الهدايا التي يطلبها الزبائن: «شغلنا كله يدوي وتنفيذ شغل الكريسماس القديم وبنصمم الأشكال اللي بيشوفها الزبون في صور على وسائل التواصل الاجتماعي».