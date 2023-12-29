تحرك عاجل من الأهلي بعد تصريحات إمام عاشور في نهائي السوبر.. عاجل

علق النادي الأهلي على تصريحات إمام عاشور نجم وسط الفريق، عقب مباراة السوبر المصري أمام نادي موردن فيوتشر، بنهائي كأس السوبر المصري، والتي أقيمت على أرضية ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

تعليق عاجل الأهلي بعد تصريحات إمام عاشور في نهائي السوبر المصريوأكد مصدر مسئولو بالنادي الأهلي في تصريحات لـ الوطن سبورت:« أن هناك تواصل حدث مع إمام عاشور لاعب الفريق، فور التصريحات التي أدلي بها اللاعب عقب مباراة نهائي مسابقة السوبر المصري، حيث تم التأكيد على ضرورة التركيز داخل الملعب، وعدم الانشغال بأي كلام مثار في الخارج».

وتابع:« سيكون هناك توبيخ لـ إمام عاشور لعدم تكرار هذا الأمر نهائيا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك قواعد داخل النادي، بعدم الانشغال بأي أمر مثار خارج الملعب نهائيا، وهذا الأمر لا يخرج من النادي وفقا للائحة التي وضعتها إدارة الكرة بالنادي».

وحقق النادي الأهلي لقب السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه، بعد الانتصار على حساب نادي موردن فيوتشر، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد مساء اليوم الخميس.

في سياق متصل، تنتعش خزينة نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن 2.5 مليون جنيه من غريمه التقليدي النادي الأهلي، نظير تعاقد القلعة الحمراء مع إمام عاشور من صفوف ميتلاند الدنماركي في 18 يوليو الماضي، في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 3 ملايين دولار.

الزمالك ينتظر انتعاش خزينته بملايين الأهليوينتظر نادي الزمالك، قرار فيفا بأن يحصل على مبلغ مالي من وراء صفقة انتقال إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي قادما من الدوري الدنماركي، إذ يسعى الفارس الأبيض للحصول على حقوق الرعاية «المساهمة التضامنية».

ولعب «عاشور» خلال الفترة من سن 12 عاما وحتى 23، في عدد من الأندية بداية من غزل المحلة، ثم حرس الحدود الذي مثله على سبيل الإعارة وبعده الزمالك قبل الانتقال لميتيلاند، وهو ما يمنح الثلاثي المصري حق المساهمة التضامنية بعد انتقاله للناد الأهلي، والتي تقدر بـ5% من قيمة إجمالي الصفقة، التي بلغت 150 مليون جنيه.

وارتدى إمام عاشور قميص نادي الزمالك في الفترة ما بين 4 أغسطس 2019 وحتى 31 يناير 2023 قبل أن ينتقل لميتيلاند الدنماركي «أي أنه لعب للأبيض ثلاث سنوات ونصف من سن 20 عاما وحتى 23 عاما» وهو ما يجعل الزمالك يحصل على 35 % من قيمة الـ5% الخاصة بالمساهمة التضامنية.

وبحساب قيمة الـ5% الخاصة بالمساهمة التضامنية من قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي بـ150 مليون جنيه، نجد أن هذه النسبة قيمتها 7.5 مليون جنيه، وبما أن الزمالك له الحق في الحصول على 35% منها، إذ يحصل الأبيض على 2.625 مليون جنيه تقريبا من حقوق الرعاية «المساهمة التضامنية».

يوضح «الوطن سبورت» نسبة توزيع المساهمة التضمانية وفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كالتالي:

إذا انتقل المحترف خلال مدة العقد، فسيتم خصم 5% من أي مقابل مادي مدفوع ضمن نطاق هذا الانتقال، لا يشمل تعويض التدريب (حق الرعاية) المدفوع لناديه السابق، من المبلغ الإجمالي لهذا التعويض وتوزيعه من قبل النادي الجديد كمساهمة تضامنية للنادي (الأندية) المشاركة في تدريبه وتعليمه على مر السنين، وتعكس هذه المساهمة التضامنية عدد السنوات (محسوبة بالتناسب إذا كانت أقل من سنة واحدة) التي قضاها مسجلاً في النادي (الأندية) ذات الصلة بين السنوات التقويمية لعيد ميلاده الثاني عشر والثالث والعشرين، على النحو التالي:

أ) السنة التقويمية لعيد الميلاد الثاني عشر: 5% من 5% من أي تعويض

ب) السنة التقويمية لعيد الميلاد الثالث عشر: 5% من 5% من أي تعويض

ج) السنة التقويمية لعيد الميلاد الرابع عشر: 5% من 5% من أي تعويض

د) السنة التقويمية لعيد الميلاد الخامس عشر: 5% من 5% من أي تعويض

هـ) السنة التقويمية لعيد الميلاد السادس عشر: 10% من 5% من أي تعويض

و) السنة التقويمية لعيد الميلاد السابع عشر: 10% من 5% من أي تعويض

ز) السنة التقويمية لعيد الميلاد الثامن عشر: 10% من 5% من أي تعويض

ح) السنة التقويمية لعيد الميلاد التاسع عشر: 10% من 5% من أي تعويض

ط) السنة التقويمية لعيد الميلاد العشرين: 10% من 5% من أي تعويض

ي) السنة التقويمية لعيد الميلاد الحادي والعشرين: 10% من 5% من أي تعويض

ك) السنة التقويمية لعيد الميلاد الثاني والعشرين: 10% من 5% من أي تعويض

ل) السنة التقويمية لعيد الميلاد الثالث والعشرين: 10% من 5% من أي تعويض