تحديث جديد من «واتساب».. يمنع فقدان الرسائل المهمة بضغطة زر

يحرص السؤولون عن تطبيق واتساب المملوك لشركة «ميتا»، على إصدار تحديثات جديدة من فترة لأخرى، حيث أضاف زرا جديدا يمكن المستخدمين من عدم فقدان الرسائل المهمة، حيث يعتبر أشهر تطبيق مراسلات في العالم.

التحديث الجديد لـ«واتساب»، يقوم بتثبيت الرسائل المهمة كالمواعيد، حيث يؤدي القيام بذلك إلى إبقائهم في أعلى الدردشة، حيث لا يمكنك تفويتها، حتى لا تتعرض للوم أو العتاب من أحبائك.

طريقة تثبيت رسالة على واتساب

أوضحت شركة «واتساب»، فهناك طريقة بسيطة لتثبيت رسالة على واتساب، وهي كالتالي:

- تأكد من وجودك في الدردشة الصحيحة.

- اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي ترغب في تثبيتها في مجموعة أو دردشة فردية.

- سيظهر شعار مما يسمح لك باختيار المدة.

- يمكنك الاختيار بين 24 ساعة وسبعة أيام و30 يوما.

في سياق آخر قدمت واتساب، ميزة جديدة تمكن المستخدمين من الاحتفاظ بالرسائل المختفية قبل حذفها، من خلال ميزة Keep in Chat الجديدة في واتساب، إذ يمكنك أنت أو الطرف الآخر في الدردشة حماية بعض الرسائل من ميزة الحذف التلقائي والاحتفاظ بها على حسابك.

طريقة حفظ الرسائل المختفية على واتساب

- افتح الدردشة أو المجموعة المحددة والتي تستخدم الرسائل المختفية.

- اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد الاحتفاظ بها.

- انقر على خيار الاحتفاظ أو Keep.

- يؤدي النقر فوق الإشعار من مركز الإشعارات إلى نقلك مباشرة إلى الرسالة المحفوظة.