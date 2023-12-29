الموافقة على إنشاء 7 محطات شبكات محمول في الشرقية

أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة العام، أن وحدة التفتيش البيئي بالإدارة، أجرت المعاينات الخاصة لـ14موقعا جديدا لإنشاء محطات شبكات المحمول بنطاق مراكز «القرين - منيا القمح - فاقوس»، وجرى منح التصاريح النهائية لـ7 محطات.

استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية

وتابع «الشناف» بأنه جرى استصدار التصاريح الخاصة لإقامة محطات المحمول، بعد استيفاء كل الاشتراطات البيئية والصحية، بمعرفة لجان شؤون البيئة، ومطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين: «وزارة الاتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة»، ومنها: «إنشاء البرج على سطح خرساني ويبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 مترا».

عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفى متكامل

أضاف مدير إدارة شؤون البيئة، أن الشروط تشتمل على عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفى متكامل، لعدم تداخل الموجهات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفى.