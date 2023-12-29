إلهام شاهين عن سنة 2023: كانت حلوة على المستوى الشخصي ومليئة بالتكريمات

مع اقتراب نهاية عام 2023، حرصت الفنانة إلهام شاهين على استعراض التكريمات التي تلقتها خلال العام، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

إلهام شاهين تستعرض تكريماتها في 2023

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بفيديو لها وهي تتسلم تكريماتها وعلقت عليه قائلة: «الحمد لله سنة 2023 كانت سنة حلوة على المستوى الشخصي مليئة بالتكريمات والجوائز عن تاريخي الفني وعن شخصية سوسو في مسلسل ألفريدو التي سعدت جدا جدا بردود أفعال الجمهور في مصر وفي كل بلد التقيت فيه بالجاليات المصرية والعربية».

وتابعت شاهين قائلة: «شكرًا جمهوري الحبيب الذي يشجعني دائما.. وأتمنى أن أستمر في تقديم أعمال فنية تسعدكم وأكسب دائما ثقتكم.. سنة حلوة يارب على كل العالم مليئة بالمحبة والسلام والأمان».