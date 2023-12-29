بريطانيا تعلن إرسال 200 صاروخ دفاع جوي إلى أوكرانيا

أعلنت السلطات البريطانية، إرسال نحو 200 صاروخ دفاع جوي بريطاني الصنع لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، شنت القوات الروسية هجوما جويا مكثفا على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وعدة أنواع من الصواريخ، وفقا لما ذكرته القوات الجوية الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال إن القوات الروسية، استهدفت بنية تحتية اجتماعية وحيوية في هجوم كبير بصواريخ وطائرات مسيرة على البلاد، فيما أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، تمدد رقعة الحرائق في مستودع في إحدى مناطق كييف على مساحة 3 آلاف متر مربع، على خلفية الهجوم الروسي.

وفي خاركيف شمال شرق أوكرانيا، السلطات المحلية، إلى رصد 22 ضربة روسية في المدينة تسببت في إلحاق أضرار بمستشفى ومبان سكنية ومنشأة صناعية.

وفي سياق متصل، أدرجت«موسكو»، «كتيبة آيدار» الأوكرانية التي تتبنى الفكر القومي المتطرف في قائمة المنظمات الإرهابية، وفقا للموقع الإلكتروني لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.