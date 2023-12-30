الشهيد الساجد في غزة.. استشهد أثناء مقاومته الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس

رافعا سبابته ثم ساجدا لله، كانت تلك اللحظة الأخيرة في حياة أحد رجال المقاومة الفلسطينية قبل استشهاده بعد الهجوم عليه من الخلف من قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة صاروخية في مدينة خان يونس، ليطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب الشهيد الساجد بجنوب غزة.

تفاصيل استشهاد الشهيد الساجد بجنوب غزة

مقطع فيديو لم تتعد مدته دقيقة ونصف، تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي وبخاصة موقع التدوينات القصيرة x، يظهر الشهيد الساجد بجنوب غزة، وهو يجري محاولا مقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تجهيزه قذيفة لقصفهم، لكن القوات داهمته من الخلف بقذيفة ما أدى لاستشهاده رافعا السبابة وساجدا لله، في مشهد يظهر صمود أهالي فلسطين أمام العدوّان الغاشم.

مـقـاوم أصيب بقـذيـفـة صـاروخـيـة في خانيونس واختار أن تكون آخر لحظات عمره ساجدا.



{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} pic.twitter.com/kgG0mnnHX1 — #القدس_ينتفض (@MyPalestine0) December 28, 2023

مقطع الفيديو أظهر أيضا مدى عزيمة وإرادة الشهيد الساجد بجنوب غزة، حيث أظهرت اللقطات التي صورها أحد الأشخاص من أعلى مبنى، محاولته مقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الرمق الأخير، فاستشهد وهو قابض على سلاحه ساجدا لله رافعا سبابته؛ ليلقى قبولا كبيرا لدى رواد السوائل ميديا الذين تفاعلوا بشكل واسع مع الفيديو.

الشهيد الساجد في غزة.. مقاومة حتى الرمق الأخير

لم يكن الشهيد الساجد بجنوب غزة، وحده الذي تستهدفه رصاصات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت عدة مجازر في عام يونس خلال الساعات الماضية، بل تستهدف المدنيين العزل والصحفيين، حيث استهدفت منزل الصحفي جبر أبو هدروس، ما أدى إلى استشهاده وعددا من أفراد عائلته بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، ليطلق عليه زملائه الشهيد كامل كاميرته.

مشهد قيام الشهيد الساجد بجنوب غزة، بتجهيز سلاحه لاستهداف القوات الإسرائيلية، كان له وقعا ثقيلا على نفوس الكثيرين، خاصة لأهالي خان يونس جنوب غزة الذين يعيشون لحظات قاسية بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لكافة شوارع المدينة، ما أدى لاستشهاد عددا كبيرا من العائلات بينهم أطفالا ونساء.

مركز الإعلام الفلسطيني؛ نعى الشهيد الساجد بجنوب غزة بكلمات مؤثرة؛ قائلا: هنيئًا لك الشهادة يا فتى لقد أعطيتهم درسا في الصمود.

وزارة الصحة الفلسطينية، قدرت عدد شهداء الحرب على غزة بنحو 21507 شهيدا و55915 جريحا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي في السابع من 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المدنيين