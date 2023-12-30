معلومات عن جندي إسرائيلي احتفلت الفصائل الفلسطينية بذكرى احتجازه.. «عملوله عيد ميلاد»

لاتزال الفصائل الفلسطينية تنفذ تقاوم الاحتلال الإسرائيلي، إما بالأسلحة أو الحرب النفسي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخرا أثارت حالة واسعة من السخرية بعدما نشرت مقطع فيديو، وهي تحتفل وتهنئ محتجزًا إسرائيليًا لديها بعيد ميلاده التاسع في الاحتجاز.

الاحتفال بعيد ميلاد محتجز إسرائيلي

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بعض من أفراد الفصائل الفلسطينية هم يهنئون المحتجز الإسرائيلي شاؤول آرون، التي احتجزته منذ عام 2014 بعيد ميلاده التاسع في الحجز.

ونشرت الفصائل صورة تحمل عبارة بـ 3 لغات جاءت على النحو التالي: «شاؤول عيد ميلاد سعيد في الأسر.. יום הולדת טוב בכלא.. Happy Birthday in Captivity»، مضيفة: «إلى عائلات الأسرى.. معاناتكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد!».

وأعاد مقطع الاحتفال قصة المحتجز الإسرائيلي أورون شاؤول، للأذهان مرة أخرى، الذي حاول الإحتلال الإسرائيلي حينها نُكران الأمر، إلا أن الفصائل أكدت احتجازه بالفعل في 2014، ونشرت عنه العديد من المعلومات والتفاصيل بالمواقع العبرية.

معلومات عن جندي إسرائيلي احتفلت الفصائل بعيد ميلاد احتجازه

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن محتجزا إسرائيليا، احتفلت الفصائل بعيد ميلاد احتجازه ، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

يدعى شاؤول آرون، هو جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي.

اعتقدت إسرائيل إنه قُتل في 20 يوليو 2014 في حادث حريق في معركة الشجاعية.

جذب خبر وفاته الاهتمام الدولي، قبل أن تؤكد فصائل المقاومة الفلسطينية أنه تم أسره، وليس قتله

خلال القتال الذي دار بين لواء جولاني في حي الشجاعية في 20 يوليو 2014، أصيبت ناقلة جنود مدرعة من طراز M-113 بنيران صاروخية مضادة للدبابات، ما أدى إلى مقتل عدة جنود من الاحتلال، وتحديد هوية الجندي أورون شاؤول بإنه مفقود.

أكدت فصائل المقاومة في 20 يوليو 2014، أنها أسرت جنديًا من جيش الدفاع الإسرائيلي يُدعى أورون شاؤول، ودعمت حديثها من خلال تقديم صورة الجندي وشهاداته، في الوقت الذي أكد فيه الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم التعرف على جثته بين القتلى في ناقلة الجنود المدرعة.

في 22 يوليو شكك المتحدثون باسم إسرائيل في مزاعم الأسر، لكن في 25 يوليو أكدوا أن شاؤول بالفعل لدى المقاومة، إلا إنها زعمت قتله وليس أسره.

في 11 أغسطس، قام وزير الدفاع موشيه يعالون بزيارة منزل عائلة شاؤول لإبلاغهم بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحصول على جثة ابنهم من حماس.

في نهاية 2015، عقدت والدة الجندي الإسرائيلي مؤتمرًا صحفيًا تطالب خلاله المقاومة بإبراز أدلة أنها تحتجز ابنها.

في 2016، نشرت الفصائل لقطات مصورة لعملية أسر الجندي "شاؤول" التي نفذتها وحدة النخبة التابعة لها في حي التفاح شرق مدينة غزة.

في 2017 علقت المقاومة في وسط مدينة غزة، لافتة ضخمة تحمل صورة الجندي الإسرائيلي، ودونت «لم ير الحرية أبدًا».