محاولة قتل وسرقة 2 مليون وربع وراء مرض حلمي بكر.. زوجته تكشف التفاصيل

كشفت سماح القرشي، زوجة الملحن الكبير حلمي بكر، عن سر لم تفصح به من قبل، حول الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، والذي يرقد حاليًا على فراش المرض داخل منزله بعدما غادر المستشفى منذ أيام قليلة، بعدما مكث قرابة الشهر هناك.

وقالت القرشي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها فوجئت بزوجها حلمي بكر، يشكو من عدة أوجاع، قائلًا: «مش قادر أمشي على رجلي»، ويشكو من آلام في الصدر ناحية القلب، فقررنا الذهاب به إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله في المهندسين، وهناك في المستشفى بعد قرابة الشهر، لم يكتشف الأطباء أي مرض يستدعي الحالة التي وصل لها الموسيقار الكبير، لكن كل ما في الأمر أنه التهاب شديد في الأعصاب، الذي سببه له مرض السكر.

لكن ما كشفته سماح القرشي، كان مريبًا بعض الشيء، حيث اكتشفت وبعد مراجعة الأطباء المتخصصين، أن حلمي بكر كان يتعرض لمحاولة قتل بالبطيء، من قِبل مدير أعماله السابق، الذي كان يدَّعي أنه طبيب أسنان، وحين اشتكى حلمي بكر في بداية عام 2023 من تعب في الأعصاب، كتب له نوع ما من الدواء، كان يأخذ منه 40 قرصا في الصباح، و40 قرصا في المساء، وهو ما قال عنه أطباء المستشفى إنها بمثابة محاولة قتل.

وأوضحت زوجة الموسيقار، أن نفس الشخص، نصب على الأستاذ الكبير، الذي كان يثق فيه ثقة عمياء، حيث جعله يوقع على عدد كبير من الأوراق الخاصة بالبنك الذي يتعامل معه، اكتشفوا فيما بعد أنها كانت أوراق طلب من حلمي بكر للبنك بأخذ قرض بقيمة 2 مليون و250 ألف جنيه، وأخذها هذا الشخص، وغاب عن الأنظار بعدها، وهو الأمر الذي لم يتحمله حلمي بكر، بعد اكتشاف الأمر، وهو ما تستطيع أن تقول إنه نفسيًا السبب الرئيسي وراء هذه الحالة التي يمر بها حاليًا، بجانب الأدوية الخاطئة التي كان يتناولها بكميات كبيرة على مدار 3 أشهر.