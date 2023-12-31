عاجل.. صفقة الأهلي الجديدة.. فلسطيني محترف بالسويد يوقع للأحمر لمدة 4 سنوات بـ50 مليون جنيه «خاص»

اقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم صفقة المهاجم الجديد بالتعاقد مع الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبو علي المحترف بالدوري السويدي، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الشتوي، يناير 2024.

وعلم «الوطن سبورت» أن الأهلي تقدم بعرض مالي وصل إلى مليون و100 ألف دولار في وقت سابق إلا أن إدارة نادي سيريس السويدي تمسكت برفع المقابل المادي ليصل إلى مليون و600 ألف دولار أي ما يساوي 50 مليون جنيه، خاصة أن النادي تلقى عرضا من نادي أخر بمقابل مادي مليون و400 ألف دولار.

وفي نفس السياق، نجح مسؤولو النادي الأهلي في الحصول على توقيع وسام أبو علي «أون لاين» وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية الخاصة باللاعب، إذ وقع اللاعب لمدة 4 سنوات مقبلة ويحصل خلال الموسم الواحد على راتب يقارب المليون دولار.

ومن المقرر أن يخضع وسام أبو علي للفحص الطبي فور وصوله للقاهرة من أجل تفعيل العقد بين الطرفين، وينتظر الأهلي وصول البطاقة الدولية للاعب والاستغناء الخاص به فور قبول العرض المقدم لناديه السويدي.