مئات المواطنين يحتفلون برأس السنة حول أكبر شجرة كريسماس بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية، تجمع المئات من المواطنين احتفالا بليلة الكريسماس، واستقبال العام الجديد 2024، وسط أجواء احتفالية، وتصدرت أكبر شجرة كريسماس الأجواء في مدينة بنها، إذ تجمع العديد من المواطنين بمختلف الأعمار للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة حولها، وأقيم حفلا كبير، على أنغام الموسيقى، والعروض الترفيهية بمسرح العرائس، بينما ارتدى أعضاء الفرقة الراقصة ملابس بابا نويل، والشخصيات الكرتونية المرتبطة بالاحتفالات.

أجواء السيلفي وأشجار الكريسماس تسيطر على الاحتفالات

وتفاعل المواطنون مع الأغاني، وتبادلوا التهاني والصور «السيلفي» وسط أكبر شجرة كريسماس في بنها، استغرق صنعها وتركيبها 3 أشهر، إذ تعد الأبرز في الاحتفالات التي شهدت العاصمة اليوم، وتبادل الأطفال والشباب مشاركة فقرة العرائس الراقصة والأغاني.

إعلان الطوارئ احتفالا برأس السنة وأعياد الميلاد

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية لـ«الوطن»، أنّ الاحتفالات تسير بشكل طبيعي دون مشاكل تذكر، إذ جري رفع حالة الطوارئ لاستقبال الأعياد، التي تستمر حتي نهاية عيد الميلاد، مشيرًا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى واستمرار الطوارئ طوال احتفالات رأس السنة، وتشديد الإجراءات الأمنية حول المتنزهات وأماكن الاحتفالات، وتكثيف الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة، والتنسيق مع مديرية الصحة ومرفق إسعاف القليوبية لتأمين الاحتفالات.

ووجّه محافظ القليوبية، التهاني بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة والكريسماس، والتهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

أضاف المحافظ، أنه جرى رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة، وتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين، والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري.

اختتم المحافظ بالإشارة إلى أنه وجه بالتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة، وتيسير الحركة المرورية والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد، ولزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، والتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى، خلال أيام الأعياد للعمل على حل أي مشاكل طارئة.