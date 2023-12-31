2024.. «رعاية وحماية» للمواطنين

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية الجهود المبذولة من قِبل الوزارة خلال عام 2023، والتى تعكس حجم الإنجازات التى شهدتها، والتطورات التى قامت بها، حرصاً منها على تعزيز ودعم المنظومة التعليمية والبحثية؛ بما يُسهم فى تحقيق التقدّم والاستدامة وتعزيز مكانة مصر فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى على الصعيدين الوطنى والدولى.

وأشار الوزير، فى بيان أمس، إلى سعى الدولة المصرية إلى أن تكون مركزاً رائداً فى مجال التعليم العالى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وأن تُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تتميز بالتخصّصات المُتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع، ودراسة تأثير البُعد الاقتصادى وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، وذلك لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلى، وتحقيق التنمية المتوازنة فى المناطق المختلفة.

وجرى توقيع بروتوكولات تحالف تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن تنمية دور الاقتصاد الصغير فى معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمى والبحثى للأفكار والابتكارات والمشروعات المُستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية.

وتنفيذاً لرؤية الدولة للتنمية المُستدامة، وتحقيقاً للتكامل والاكتفاء فى المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، قامت الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسّسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية فى دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى.

كما جرى توقيع بروتوكول إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، وشركة آى كارير لخدمات التعليم عن بُعد، ومؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية؛ لإطلاق مشروع «برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف»، بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK - AID).

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف تطوير مناهج المحاسبة المالية فى جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهنى المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة فى مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحكومة، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل: (التدقيق والضمان، وإعداد تقارير الشركات والأعمال، والإدارة المالية، والقيادة والإدارة الاستراتيجية، والابتكار، وإدارة الضرائب، والبيانات، والرقمية والتكنولوجيا، وخدمات الأعمال العالمية وإدارة المخاطر).

كما قامت الوزارة بإطلاق مشروع «برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف»، حيث تم تدريب 5138 طالباً وخريجاً جامعياً على المهارات الأساسية واللغة الإنجليزية وتوفير الإرشاد المهنى لهم، بجانب توظيف 1918 طالباً وخريجاً جامعياً فى وظائف لائقة، وإنشاء منصة «كن مستعداً»، التى من خلالها يمكن للشباب التسجيل فى البرنامج، فضلاً عن تنظيم جولة دراسية إلى المملكة المتحدة لمسئولى الوزارة ورؤساء سبع جامعات.

وتقديم الدعم التقنى لصياغة وتحرير وتصميم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030، وطباعة 500 نسخة صياغة وإنشاء الكُتيب الخاص بالدليل المهنى على الإنترنت تحت عنوان «دليل المهن - Career Playbook»، ودعم 72 طالباً من 20 جامعة على مستوى الـ7 أقاليم، من خلال دورة تدريبية شاملة قدّمت للشباب من خلال مسابقة «رالى مصر لريادة الأعمال».

كما جرى تنفيذ 236 تدريباً عملياً فى جولتين متتاليتين، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية (FEI)، وتقديم 836 تدريباً عملياً من خلال «يوم التدريبات العملية - Internships Day»، فضلاً عن توجيه 93 شخصاً من الشركات الصغيرة والمتوسّطة فى مصر حول «فهم فوائد توظيف الخريجين لتحقيق التأثير»، فى ورشة عمل لأصحاب العمل. كما تم إنشاء سبع (7) منصات لسبع جامعات حكومية، هى (عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، والسويس).