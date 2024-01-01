قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم كتب: حسن سمير 06:21 ص | الإثنين 01 يناير 2024 غزة - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عاجل.. أول فيديو لاحتفال فصائل غزة بالعام الجديد وصدمة الاحتلال مما حدث هبوط مروحية إسرائيلية شمال شرق غزة لإجلاء جنود الاحتلال المصابين والقتلى سقوط شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة أول رد من أسرة طفل فسلطيني تشوّه وجهه في غزة.. استجاب النادي الأهلي لطلبه غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير