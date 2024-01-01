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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم

كتب:

حسن سمير
06:21 ص | الإثنين 01 يناير 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحم.

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