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القاهرة الإخبارية: «حماس» تؤكد أن الاغتيالات الإسرائيلية لن تكسر إرادة الفلسطينيين

كتب:

شريف سليمان
07:17 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
انفجار بيروت

انفجار بيروت

أكدت حركة «حماس» أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية لن تفلح في كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، وتثبت مجددا فشل الاحتلال الذريع في تحقيق أي من أهدافه العدوانية في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، أعلنت «حماس» استشهاد نائب رئيس الحركة صالح العاروري، و2 من قادة كتائب «القسام»، في انفجار بيروت، الذي نفذته مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

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بقلم شريف سليمان