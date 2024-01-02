القاهرة الإخبارية: «حماس» تؤكد أن الاغتيالات الإسرائيلية لن تكسر إرادة الفلسطينيين

أكدت حركة «حماس» أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية لن تفلح في كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، وتثبت مجددا فشل الاحتلال الذريع في تحقيق أي من أهدافه العدوانية في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، أعلنت «حماس» استشهاد نائب رئيس الحركة صالح العاروري، و2 من قادة كتائب «القسام»، في انفجار بيروت، الذي نفذته مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي.