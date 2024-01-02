متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف العاروري: نركز على محاربة الفصائل

أكد المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنهم مستعدون لكل السيناريوهات بعد استهداف صالح العاروي، ونركز على محاربة الفصائل الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أضاف: «سنواصل حربنا في قطاع غزة، ونغير من التعليمات وفق التطورات».

وواصل: «نواصل جهودنا بشأن إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، باعتبارها أولوية لاستخباراتنا».