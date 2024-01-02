إعلامي صيني: الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لاحتواء بكين

قال الإعلامي الصيني نادر رونج، إن المشكلة الرئيسية بين الولايات المتحدة والصين، أن واشنطن تريد دائما البقاء على سيطرتها وهيمنتها على العالم، وترى أن الصين هي أكبر منافس لها.

الولايات المتحدة تحاول دائما احتواء الصين

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بكين مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تحاول دائما احتواء الصين حتى لا تشكل خطرا على هيمنتها، بينما الصين تدافع دائما عن سيادتها ووحدة أراضيها.

لقاء بين رئيسي البلدين

وأوضح أنه على الطرفين بذل جهود مشتركة أكبر لإدارة الخلافات بينهما على نحو مناسب قبل تحولها إلى صراعات مفتوحة، وفي العام الماضي كان هناك لقاء بين رئيسي البلدين ويمكن تطبيق التوافقات التي توصلا إليها هذا العام على أرض الواقع، بما يمكن أن يفيد الطرفين والعالم كله.