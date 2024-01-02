إسماعيل هنية: اغتيال العاروري عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن اغتيال الشيخ صالح العاروري يذكرنا باغتيالات مماثلة عرفتها حماس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتابع إسماعيل هنية أن عملية اغتيال العاروري في بيروت عمل إرهابي مكتمل الأركان، وانتهاك لسيادة لبنان وتوسيع للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن عملية الاغتيال التي نفذها الاحتلال في بيروت راح ضحيتها أيضا القائدان بكتائب القسام سمير فندي أبوعامر وعزام الأقرع أبوعمار وعدد من عناصر الفصائل.