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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة

كتب:

اسماء زايد
12:18 م | الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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