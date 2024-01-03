بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة كتب: اسماء زايد 12:18 م | الأربعاء 03 يناير 2024 رئيس مجلس الوزراء بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء اللبناني: انفجار بيروت جريمة إسرائيلية جديدة رئيس الوزراء يناقش خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات رئيس الوزراء يتابع موقف أعمال تطوير بحيرة البرلس رئيس الوزراء يوجه بسرعة العمل على سد عجز المعلمين في جميع المدارس رئيس الوزراء اجتماع الوزراء اجتماع مجلس الوزراء مدبولي بقلم اسماء زايد