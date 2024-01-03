«نصر الله»: إسرائيل سقطت أخلاقيا وإنسانيا بجرائمها في غزة

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، إنه من نتائج «طوفان الأقصى»، العملية التي أعلنت عنها حركة «حماس»، ارتفاع مستوى التأييد للفصائل وخيار المقاومة داخل الشعب الفلسطيني.

وتوجه نصر الله بالتعازي لعائلة القيادي بحركة حماس صالح العاروري، وللشعب الفلسطيني وحركة حماس إثر العدوان الإسرائيلي على بيروت، مشددًا على أن اغتيال العاروري جريمة خطرة لن تبقى من دون رد وعقاب.

وأكد أمين عام حزب الله أن صورة الاحتلال الإسرائيلي سقطت إنسانيًا وأخلاقيًا أمام العالم بجرائمها في غزة، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم القرارات والقوانين الدولية.

وكشف نصر الله أن «طوفان الأقصى» أسقطت التفوق الاستخباراتي الإسرائيلي المزعوم، وهشمت الردع الاستراتيجي الإسرائيلي منوهًا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي فشل في حسم المعركة بقطاع غزة وأن ثقة الإسرائيليين بجيش الاحتلال أصبحت منعدمة تمامًا.

وأوضح «نصر الله» أن الاحتلال الإسرائيلي أدرك أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينسى أرضه، وأن جميع خطط تل أبيب في منطقة الشرق الأوسط أصبحت واضحة.

واتهم أمين عام حزب الله، الولايات المتحدة بأنها تمنع وقف الحرب على غزة، مبينًا أن المجتمع الدولي غير قادر على حماية أي شعب

وشدد نصر الله على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع تحقيق أهداف الحرب في ظل عدم اعترافه بحجم خسائره الحقيقية في غزة.