منسق حياة كريمة: الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة 100% شرق القناة

قال الدكتور عصام يوسف منسق مبادرة حياة كريمة في مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية إنه تم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات التي تنفذها حياة كريمة في قرى شرق القناة.

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مشروعات حياة كريمة التي تم الانتهاء منها شملت:

1- المجمعات الحكومية في القرى.

2- المجمعات الزراعية.

3- نقاط الإسعاف في القري.

4- مراكز الشباب.

5- تطوير وانشاء المدارس.

5- شبكات المياه وغرف المحولات للمحطات.

6- شبكات الانحدار الخاصة بمياه الشرب.

7-مباني مديرية التضامن الاجتماعي.

8- مركز تأهيل اجتماعي بالقنطرة شرق القديمة.

9- مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرية الابطال.

10- مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية التقدم وجلبانة.

يوسف: المشروعات تخدم 4 قرى و37 تابعا

وقال المهندس عصام يوسف إن المشروعات التي تم افتتاحها تخدم 4 قرى رئيسية هي التقدم وجلبانة والسلام والأبطال إلى جانب 37 تابعا لهم موزعين بطول المجري الملاحي لقناة السويس وعلى عمق 40 كيلو داخل سيناء.

تطوير 12 مشروعا

وأضاف أن حياة كريمة لا تزال تعمل على الانتهاء من شروعات تطوير الطرق والتي تضم 12 مشروعا بإنشاء طرق جديدة لربط القرى ببعضها وتطوير الطرق الرئيسية والسريعة ضمن المشروع القومي لحياة كريمة.

وأكد يوسف على أن المشروعات التي تم تنفيذها نجحت في تغيير شكل الحياة في قرى شرق القناة بنسبة 180 درجة باعتبارها القرى الأكثر احتياجا والتي لم تشهد أي تنمية منذ أكثر من 40 عاما.