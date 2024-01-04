منتجات منزلية تهدد السيدات بتأخر الحمل.. تستخدميها يوميا

تعاني العديد من النساء حول العالم، من أزمة عدم الإنجاب، أو تأخر الحمل، مما يجعل كل منهن في البحث عن الأسباب، وسلك طرق عديدة من أجل تحقيق حلم الأمومة التي تحلم به كل فتاة.

«منتجات منزلية تتسبب في صعوبة الحمل»، هكذا ربطت دراسة حديثة بين تأخر الحمل، والمواد الكيميائية الموجودة في كل منزل، بحسب ما نشره موقع «New Atlas Environmental Health Perspectives».

الدراسة كشفت أن تعرض المرأة للفثالات يؤثر على الصحة الإنجابية، واللفثالات هي عبارة عن مواد كيميائية تستخدم في الصناعات البلاستيكية، وتتسبب في تغيرات الهرمونات الإنجابية كما تتسبب في حدوث التهابات وإجهاد تأكسدي.

منتجات منزلية تتسبب في تأخر الحمل

وتتواجد الفثالات في منتجات العناية الشخصية، مثل «الغسول والعطور والصابون والشامبوهات وكريم الشعر وطلاء الأظافر»، كما أنها تكثر في أرضيات الفينيل وخراطيم الألعاب وحديقة المنزل، وبعض المبيدات الحشرية، وأنواع معينة من حقائب اليد والأحذية والأحزمة.

يعتبر تناول طعام أو شراب على اتصال بالفثالات، أو استنشاقها في الهوا، يعرض نظام الغدد الصماء للتعطل، ويؤدي لزيادة الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وفقا لدراسات أجراها المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

كيف تتسبب بعض المنتجات المنزلية في تأخر الحمل؟

الدراسة الحديثة التي أجراها باحثون في جامعة ماساتشوستس (UMass)، ربطت العلاقة بين التعرض للفثالات قبل الحمل وتأخره، بعدما أثبت أن الفثالات تتسبب في اختلالات للمرأة كل يوم، بحسب كاري نوبلز، المؤلفة الرئيسية للدراسة.

أعلى المستويات لمستقلبات الفثالات ارتبطت بانخفاض هرمون الاستراديول خلال الدورة الشهرية، وارتبطت أيضًا باستمرار ارتفاع مستويات الهرمون المنبه للجريب (FSH) والهرمون اللوتيني (LH)، واللذان يعملان جنبًا إلى جنب لتنظيم الإباضة، فضلا عن لعب هذه الهرمونات دورًا مهمًا في بداية الحمل المبكرة، بحسب الدراسة.

يقول الدكتور مصطفى عبدربه، أخصائي النساء والتوليد، لـ«الوطن»، إن منتجات العناية التي تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على خصوبة السيدات، وتسبب لهن عقما: «المنتجات ديه ضارة جدا وبتسبب عقم للسيدات، فلازم تتأكدي أن كل منتج بتستخدميه خالي من المواد الكيماوية».

وحذر الطبيب، من ملامسة أدوات السباكة البلاستيكية والأنابيب الطبية: «الحاجات دي فيها مواد كيماوية، ولازم السيدات يأخذن حذرهن منها، لأنها تؤثر على الصحة الإنجابية».