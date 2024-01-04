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«القاهرة الإخبارية» تعرض اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبي ببغداد

كتب:

هانى حسن
01:06 م | الخميس 04 يناير 2024
اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبي ببغداد

اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبي ببغداد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد، وشهد الحادث إعلان مقتل أبو تقوى الساعدي آمر اللواء الثاني عشر ومسؤول الدعم اللوجستي بالحركة علي أبو سجاد.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بارتفاع حصيلة ضحايا استهداف مقر للحشد الشعبي شرق العاصمة بغداد إلى 4 قتلى و11 مصابًا.

وأكد مصدر أمني عراقي، أنّ الطائرات الأمريكية التي استهدفت مقر الحشد الشعبي انطلقت من قاعدة التاجي الجوية شمال العاصمة بغداد.

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بقلم هانى حسن