دحلان: قيادات حماس على قائمة الاغتيالات.. واستشهاد العاروري لن يوقف المسيرة

قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم، تعليقًا على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في لبنان، إنّ إسرائيل نفّذت الضربة لاستعادة ما فقدته من كرامة وخسائر في غزة.

وأضاف دحلان، في حوار ببرنامج «توتر عالي» مع الإعلامي طوني خليفة، على قناة «المشهد»، أنّ العاروري كان على رأس قائمة الاعتقال لدى حكومة الاحتلال، والاغتيال ربما يحقق بعض الرضا لإسرائيل من الداخل ولكنه لن يوقف المسيرة.