الشرقية تحقق تقدما كبيرا في زراعة المحاصيل الشتوية.. فول وقمح وبنجر

تتميز محافظة الشرقية، بكونها محافظة زراعية، وتعد من المحافظات الأكثر مساحة في الجمهورية، وتحظى بزراعة محاصيل متنوعة واستراتيجية، مثل القمح، والكتان، والفول البلدي، وبنجر السكر، وغيرها.

زراعة المحاصيل الشتوية:

تستعرض بوابة «الوطن» خلال السطور التالية تقدّم زراعة المحاصيل الشتوية بالشرقية، وبيان المساحات المستهدف زراعتها بالمحاصيل كالتالي:

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية لـ«الوطن» إنّ المحافظة تواصل زراعة المحاصيل الشتوية وتحرز تقدما ملحوظا في ذلك.

أوضح «نصير» أنه جرى التقدم في زراعة محصول بنجر السكر، واستهداف زراعة 87531 فدانا، إلى جانب زراعة 5391 فدانا من الفول البلدي، من واقع المستهدف زراعته، بمساحة تقدر بحوالي 9724 فدانا.

وأشار إلى زراعة 1729 فدانا من الشعير، من واقع المستهدف زراعته بحوالي 8010 فدادين، فيما جرى زراعة 296 فدانا من الثوم، والمستهدف زراعته 10000 فدان.

زراعة الكتان والبصل:

بينما تخطت المساحة المنزرعة من البصل أكثر من 27 ألف فدان، للتجاوز المستهدف زراعته بمساحة مقدرة بنحو 24614 فدانا، فيما بلغت المساحة المنزرعة من الكتان 2282 فدانا، والمستهدف منه 1491 فدانا، بينما تخطت المساحة المنزرعة من القمح 386 ألف فدان، من المستهدف البالغ 407 ألف فدادين، على مستوى المحافظة.