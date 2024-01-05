عاجل..الإيقاف مدى الحياة في أزمة الشيبي والشحات.. تطورات مفاجأة

كشف مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عن العقوبة المنتظرة على محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بسبب اللجوء إلى المحام المدنية، في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

العقوبة المنتظرة من الشيبي بعد إحالته للجنة الانضباطوقال المصدر لـ «الوطن سبورت»:« سيتم تحديد موعد التحقيق مع الشيبي بعد مشاركته مع المغرب في أمم أفريقيا لمعرفة أسباب تقديم دعوى قضائية ضد حسين الشحات، ومنح اللاعب مهلة حتى يقوم بالتنازل عن القضية المدنية، وحال نفاد تلك المهلة، سيتم إصدارة قرار بإيقافه لحين تنازله عن القضية».

وأضاف المصدر: «حال تمسك اللاعب بالقضية المدنية سيتم إيقافه مدى الحياة بشأن اللعب في الكرة المصرية، لا سيما لن يستطيع المشاركة في الدوري دون التنازل عن القضية، كما سيتم رفع مذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن القضية، الذي سيقرر هو الآخر إيقاف اللاعب مدى الحياة لحين الامتثال للوائح بشأن عدم دخول الرياضة المحاكم المدنية».

بيراميدز وأزمة محمد الشيبيوأتم: «يستطيع نادي بيراميدز فسخ التعاقد مع اللاعب في ذلك التوقيت حتى لا يكون طرفًا مع اللاعب في أزمته حال وصول الأمر إلى فيفا، دون تحمل النادي أي أعباء مالية لأن اللاعب هو من طالب لوائح فيفا».