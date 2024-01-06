عاجل .. «ماذا ينتظر البشرية يوم 27 يناير؟».. حدث يهز العالم

أحداث فلكية شهدها العالم مند بداية العام الجديد، ومع دخول العام الجديد، توقعت خبيرة الأبراج ماغي فرح، في تصريحات تلفزيونية، حدث يهز العالم في النصف الأخير من شهر يناير، ليترقب الجميع ما تحمله الأيام المقبلة.

وتنبأت خبيرة الأبراج، أن عام 2024 سيشهد تغيرًا كبيرًا، فربما نشهد في الـ27 من يناير حدث عالمي، لتقول في توقعاتها التلفزيونية: «إن اصطفاف الكواكب، يكون عادة مصاحبًا لحدوث زلازل، وعلى هذا بنا العالم الزلازل الهولندي الشهير، حدوث زلزال في تركيا وإندونيسيا».

عالمة فلك تتوقع حدث عالمي في شهر يناير

توقعت «فرح» أن تصطف الكواكب في الـ27 من يناير الجاري، مصحوبة بحدث عالمي، لم تحدده، إلا أنه من المتوقع أن نشهد حدثا عالميًا: «عالم الفلك الهولندي يقول توقعاته معتمدًا على حركة الأرض، إلى جانب خبرته الجيولوجية والفلكية، ليتوقع ما قد تشهده الكرة الأرضية من أحداث».

وذكرت خبيرة الأبراج، أن عالم الزلازل الهولندي، تنبأ بحدوث زلزال في إندونيسيا وتركيا، وقد حدث الاثنين بالفعل، وشهدت إندونيسيا في شهر إبريل الماضي، زلزالا بقوة 7.1 درجة، قبالة سواحل سومطرة في إندونيسيا، بحسب ما أفادت به الوكالة الجيولوجية الأمريكية.

وقبل ساعات من حدوث الزلزال، غرد عالم الزلزال الهولندي، عبر حسابه الرسمي على منصة أكس، «تويتر سابقًا»، قائلًا: «هناك عدد من التقلبات في 21-22 أبريل تشير إلى حدوث زلزال بقوة 6-7 ريختر، وكان ذلك بالقرب من بعض المناطق، خاصة سومطرة».

تحقق توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2024

وهناك توقعات مثيرة للجدل بشأن المشاهير وحياتهم الشخصية وما يتعلق بالكوارث الطبيعية التي تضرب العالم، خرجت بها خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف قبل ساعات من بدء العام الجديد 2024، وتحقق اثنان من توقعاتها ولم يمر سوى 48 ساعة فقط من العام، ما جعل اسمها يتصدر محركات البحث الشهيرة بحثًا عن تاريخها في عالم الأبراج وسبب شهرتها.

وكانت أولى تنبؤات خبيرة الأبراج الشهيرة تحققت صباح يوم الإثنين 1 يناير بزلزال مدمر في اليابان بعدما تنبأت بأنّ هناك عدد من الدول سوف تتعرض لكوارث طبيعية تهز العالم، من بينها سريلانكا واليابان وجزيرة مالطا، خلال الأشهر الأولى من العام الجديد.

أما في اليوم الثاني من العام، تحققت ثاني نبؤات «عبداللطيف»، بعدما خسر الملياردير الشهير إيلون ماسك أكثر من 31 مليار دولار من قيمة X منذ شرائها، إذ انخفضت بنسبة تصل إلى 71%، مما كانت عليه حين قام بشرائها في نهاية عام 2022، وكانت قد تنبأت بأنه من المتوقع أن يواجه «ماسك» أزمة اقتصادية كبيرة في عام 2024.

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عن لبنان، توقعت ليلى عبد اللطيف، أن مشهد المياه الذي غمر الشوارع اللبنانية بسبب الأمطار سيكون مشهدا طبيعيًا، أمام قسوة وخطورة المشاهد القادمة، بسبب الأمطار والعواصف، كما حذرت من عدم إيجاد الحلول قبل وقوع الكارثة، خاصة خلال أول 3 أشهر من السنة.

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