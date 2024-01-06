رئيس جامعة بنها يهنئ مطران بنها وقويسنا بعيد الميلاد

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، التهنئة لنيافة الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، بمقر مطرانية بنها، والقس رأفت لوقا راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ورافق رئيس جامعة بنها خلال الزيارة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووفدا من عمداء الكليات.

مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال

وأكد رئيس الجامعة خلال لقائه بنيافة الأنبا مكسيموس ، والقس رأفت لوقا، حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم.

روح الوطنية والتسامح

وشدد على أن المشاركة تأتي تأكيدًا لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح التي تميز أبناء الشعب المصري، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة عظيمة لنشر قيم التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.