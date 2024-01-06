«حزب الله» يعلن مقتل أحد عناصره في بنت جبيل جنوبي لبنان كتب: نرمين عفيفي 01:38 م | السبت 06 يناير 2024 عناصر من «حزب الله» أعلن «حزب الله» اللبناني، مقتل أحد عناصره في بنت جبيل جنوبي لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «حزب الله» ينعى القيادي الفلسطيني صالح العاروري: اغتياله اعتداء خطير على بيروت بعد اغتيال العاروري.. هل تتغير قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل؟ حزب الله يعلن استهداف مجموعة جنود إسرائيليين جنوب لبنان «حزب الله» يقصف تجمعات للاحتلال الإسرائيلي بموقع رويسات العلم في مزارع شبعا «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تهدد بشن حرب ضد حزب الله إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق «حزب الله» يطلق 62 صاروخا على قاعدة ميرون الإسرائيلية ردا على اغتيال «العاروري» حزب الله لبنان بقلم نرمين عفيفي