لماذا لم يعلم بايدن بنقل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى؟

جدل واسع ارتبط باسم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأيام الماضية بعدما خرج البنتاجون كاشفا عن دخوله إلى المستشفى منذ بداية العام الجديد 2024 دون علم أحد حتى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب ما كشفت هيئة الإذاعة الأمريكية CNN.

الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة الأمريكية "CNN" نقلا عن مصدر مطلع؛ إن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، أطلع الرئيس بايدن على القضية بعد أن علم بنفسه بدخول (أوستن) المستشفى بعد ظهر الخميس الماضي، ولم يكشف وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" علنًا عن دخول أوستن إلى المستشفى حتى يوم الجمعة.

وقد تم الكشف أن وزيرالدفاع الأمريكي لويد أوستن، دخل مركز والتر ريد الطبي بعد إجراء طبي اختياري وأنّه تعرض لمضاعفات.

حديث وزير الدفاع الأمريكي

وفي أول تصريح له منذ دخوله إلى المستشفى، أوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه يتعافى ويتوقع أن يعود إلى البنتاجون قريبا، معترفا أن كان بإمكانه القيام بعمل أفضل في إعلام الجمهور بمشاكله الصحية وتعهد بالقيام بذلك، بحسب «روسيا اليوم».

وقال الوزير وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحه الأول: «أتفهم أيضا مخاوف وسائل الإعلام بشأن الشفافية وأدرك أنه كان يمكن فعل المزيد لإعلام الجمهور بشكل صحيح».

وقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، السبت، أن وزير الدفاع الأمريكي يتلقى علاجا مكثفا منذ 4 أيام في المستشفى، وسلم نائبته كاثلين هيكس مهامه خلال هذه الفترة، وبحسب الصحف الأمريكية من بينها «بوليتيكو»، فإن البنتاجون لم تخبر البيت الأبيض ولا الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالوضع الصحي لوزير الدفاع وبشأن دخوله إلى المستشفى إلا بعد مرور نحو 3 أيام.