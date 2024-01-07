«الصحفيين الفلسطينيين»: استشهاد 3 زملاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم

قال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، محمد اللحام، إن المؤشرات والأدلة لدى نقابة الصحفيين الفلسطينيين، تؤكد الاستهداف المقصود من قوات الاحتلال للطواقم الصحفية في غزة والضفة الغربية، متابعا: «لدينا البيانات والشواهد والحيثيات لثبوت هذه الواقعة بأكثر من مناسبة».

وأضاف رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ 106 صحفيين فلسطينيين سقطوا على يد قوات الاحتلال في قطاع غزة، موضحا أنّ الاستهداف الذي يحدث للمنازل يكون في الفترة التي يذهب بها الصحفي لمنزله، وبالتالي تضمن قوات الاحتلال قتلهم واستهدافهم، حيث قتلت 80% من هذا العدد في منازلهم ونحو 20% في الميدان وفي أماكن عملهم.

وتابع رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة كان بها 2 من الصحفيين، وهما حمزة وائل الدحدوح ومصطفى الثرية، وارتقوا شهداء، وهناك معلومات عن استشهاد صحفي ثالث اليوم في منطقة أخرى وليست نفس المنطقة وهو الصحفي علي سالم أبو عجوة، لافتا إلى أنّ قوات الاحتلال لا تكترث للتحذيرات الدولية لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين.