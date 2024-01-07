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 توقف جزء كبير من آبار المياه في غزة عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي

كتب:

منتصر سليمان
03:37 م | الأحد 07 يناير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، منذ اليوم الأول للعدوان.

أضاف «غنيم» لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن جزءا كبيرا من آبار المياه في قطاع غزة توقف جراء القصف الإسرائيلي.

وتابع: «الآبار المتبقية في قطاع غزة تعمل بالحد الأدنى من إمكاناتها لعدم توافر الوقود، لا نستطيع تلبية احتياجات الفلسطينيين في جنوبي قطاع غزة لعدم توافر مصادر المياه الكافية».

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