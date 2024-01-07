عاجل.. بالأسماء.. رحيل 6 لاعبين عن الأهلي خلال أيام

حدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الراحلين عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم «الوطن سبورت» أن لجنة تخطيط الكرة داخل الأهلي، تترقب حسم قائمة الراحلين مع مارسيل كولر، قبل سفره خارج البلاد لقضاء إجازة أسرية.

ودخل في القائمة 6 لاعبين، هم: «صلاح محسن، وأليو ديانج، ومحمد الضاوي كريستو، وأحمد عبدالقادر، وخالد كباكا، ومحمد عبد الله».

الراحلون عن الأهلي في يناير 2024

ويرغب أحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو في الرحيل عن الأهلي، نظرا لعدم حصولهما على فرصة المشاركة مع الفريق، بجانب رغبة المالي أليو ديانج في خوض تجربة الاحتراف.

فيما أبلغ كولر إدارة الأهلي برغبته في رحيل صلاح محسن، واقترب اللاعب من الانتقال إلى صفوف مودرن فيوتشر، ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد.

كما تقرر بشكل نهائي رحيل خالد كباكا ومحمد عبدالله إلى صفوف مودرن فيوتشر، ضمن صفقة عمر كمال.

كولر يتمسك بكريم نيدفيد وخالد عبدالفتاحفي سياق متصل، استقر كولر على استمرار كريم نيدفيد وخالد عبدالفتاح في صفوف الأهلي؛ إذ طلب ناديا فيوتشر والبنك الأهلي الحصول على خدمات الثنائي، إلا أن «الأحمر» رفض العروض كافة، نظرا لرغبة المدير الفني في استمرارهما ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم.

على جانب آخر، سيطرت حالة من الغضب لدى مسئولي النادي الأهلي ضد خالد عبدالفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بسبب تصريحاته التلفزيونية التي أكد خلالها ترحيبه بالانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي الزمالك حال رحيله عن الأحمر بشكل نهائي.

وعلم «الوطن سبورت» أن خالد بيبو، مدير الكرة داخل القلعة الحمراء، تواصل مع خالد عبدالفتاح، في الساعات الماضية، وعنّفه بسبب تصريحات انتقاله إلى الزمالك.

وطالب خالد بيبو من عبدالفتاح عدم الظهور في أية وسائل إعلامية خلال الفترة المقبلة وحتى موعد عودة الأهلي إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى.

وتقدم خالد عبدالفتاح باعتذار إلى مدير الكرة في الأهلي، مؤكدًا أنه لم يقصد إثارة الجماهير ضده، وشدد على التزامه بقرار مدير الكرة وعدم ظهوره حتى عودة تدريبات الفريق من جديد.

وحصل فريق النادي الأهلي على راحة سلبية طويلة من التدريبات الجماعية، تستمر لمدة 14 يومًا، وذلك بسبب التوقف الدولي.ومن المقرر أن يعود الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية مرة أخرى يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير.

ويتواجد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خارج البلاد في الوقت الراهن، ومن المقرر عودته يوم 10 يناير لقيادة تدريبات الفريق.